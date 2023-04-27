Какой знак зодиака теряет свою жизненную энергию: что делать – астролог Володина

Астролог Василиса Володина посоветовала Овнам срочно обратить внимание на свое здоровье и внутреннее состояние.
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Представители зодиакальной системы катастрофически теряют свой жизненный потенциал, и они уже сами ощущают это. Кризис близок и не стоит оттягивать момент, рано или поздно вам придется обратить на себя внимание. Лучше это сделать на ранних стадиях.
В настоящий момент для Овнов велика вероятность возникновения проблем в общении с окружающими. Не стоит близко общаться с незнакомцами, это может принести беду.
Источник: rsute.ru.