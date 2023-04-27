Глоба назвала два знака зодиака, которым скоро повезет в любви: вам укажут путь к счастью

Овнам и Львам сейчас должно сильно повезти в любви, рассказала астролог Тамара Глоба.
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Планеты будут благоволить Овнам в построении отношений, романтические чувства захватят их полностью. Это будут приятные и комфортные ощущения, без нервов и лишних мыслей.
Львы смогут преодолеть проблемы, которые наклюнулись в личной жизни и наконец-то насладиться чувствами и отношениями в гармонии и любви. Больше ничего им не будет мешать идти дорогой счастья.
А вот Стрельцам светит неудача на любовном фронте. Вероятны конфликты в семье, Тамара Глоба советует держать под контролем свои эмоции.
Источник: rsute.ru