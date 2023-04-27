«Аномальное»: Глоба дал прогноз на лето

Астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глобы, регулярно дает свои прогнозы людям, предупреждая о важнейших событиях и давая советы, как лучше поступить. На этот раз он прокомментировал произошедшее в Москве северное сияние. Его наблюдали не только жители столицы, но видели и в Петербурге, и в Беларуси, что нетипично для тех широт, поэтому многие увидели в этом предзнаменование.