«Аномальное»: Глоба дал прогноз на лето

Астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глобы, регулярно дает свои прогнозы людям, предупреждая о важнейших событиях и давая советы, как лучше поступить. На этот раз он прокомментировал произошедшее в Москве северное сияние. Его наблюдали не только жители столицы, но видели и в Петербурге, и в Беларуси, что нетипично для тех широт, поэтому многие увидели в этом предзнаменование.
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Глоба-младший объяснил, что все это — не происки сверхъестественных сил, а предсказанный ранее метеорологами выброс солнечной массы. И значит, что лето будет очень жаркое.
«Возможно, даже аномальное. Плюс магнитные бури. И пожары, конечно», — дал прогноз Глоба-младший.