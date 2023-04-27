«Не стоят ваших усилий»: Глоба 27 апреля дал людям наставление

Последняя неделя апреля, по словам астролога Богдана Глобы, - это дни испытаний. До сих пор ощущается влияние затмения 20 апреля, когда Луна тотально перекрыла Солнце. Негативно это влияет на реакции окружающих, они неприятно непредсказуемы. Также полно нестабильности – буквально всем вокруг туго.

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27 апреля Глоба советует не отвлекаться на бытовые дела, а посвятить себя лучше работе. Также лучше не размениваться на ненужных людей.