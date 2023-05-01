«Будут блистать в комнате с посредственностями»: самые стеснительные знаки зодиака

Фото: Global Look Press  

Финалистка «Битвы экстрасенсов» в разговоре с Teleprogramma.pro назвала самых застенчивых представителей зодиакальных созвездий.

Эти люди могли бы полностью раскрыть свой потенциал, но им мешает одно качество – стеснительность. Поэтому многое в жизни таких личностей идет не по плану.

Кто из знаков зодиака отличается врожденной застенчивостью? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Козерог

Козерогов можно отнести к стеснительным знакам зодиака из-за низкой самооценки. Они стараются не выпячиваться и не светиться, потому что не уверены в своих силах, в своем интеллекте, стиле и внешности.

Водолей

Водолеи стеснительны, потому что от природы очень скромные.

У них благородная душа, которая при правильном воспитании не терпит тщеславия, высокомерия и кичливости. Они искренне считают скромность своим главным украшением.

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Рыбы

Рыбы - один из самых не уверенных в себе знаков зодиака. Они не могу раскрыться и чувствовать себя комфортно в компании успешных, влиятельных и интересных людей, поэтому на их фоне Рыбы будут стеснительными.

Но стоит запереть представителей этого знака зодиака в комнате с посредственностями, они будут блистать!

Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте. 

 

Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив  

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