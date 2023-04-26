Будут вечно враждовать: женщины с какими именами никогда не поладят - даже не пытайтесь

Астрологи уверены, что женщины с определенными именами никогда не смогут подружиться, что бы они не делали. У них разные темпераменты и интересы в жизни.

Например, Анны и Екатерины. Обе дамы - властные и никто никому никогда не уступит. Поэтому если возникнет спор - они поубивают друг друга.

Анастасии и Елизаветы часто перетягивают внимание на себя и не терпят конкуренцию. Чтобы избежать ругани - их надо рассаживать за разные парты.

Александры и Светланы тоже противоположные личности и найти общий язык не смогут. Лучше всего им обходить друг друга стороной.

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