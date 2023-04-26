Будет счастье! Володина назвала самый теплый и душевный день ретроградной недели

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Можно побыть сентиментальными.

Астролог Василиса Володина сообщила, что среда, 26 апреля, будет самым теплым и душевным днем ретроградной недели. По ее словам, сейчас лучшее время побыть с близкими или поехать на дачу.

«Может нахлынуть ностальгия, желание покопаться в воспоминаниях, поплакать. Эмоции ощущаются как естественное проживание опыта, их не стесняются и не сдерживают», — заявила она.

По мнению Володиной, именно 26 апреля нужно быть рядом со своими родными, ведь им нужна ваша поддержка.

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