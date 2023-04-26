Эксперт по карточным раскладам назвала три знака, которым нельзя изменять 26 апреля

Стало известно, кто из знаков не будет иметь право на ошибку при измене 26 апреля.

Кажется, только огненным Львам, Овнам и Стрельцам в среду не до любовных интриг. Они все в работе.

А вот у водных Рыб, Скорпионов и Раков появится желание изменить второй половинке.

«Так что если вы хотели изменить своим законным супругам, то карты этого делать не советуют», — отметила таролог.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».