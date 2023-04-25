Провалится в черную дыру: Володина назвала знак зодиака, которого ждут беды в мае

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Силы появятся только после 20 числа.

Астролог Василиса Володина заявила, что у Овнов в мае 2023 года будут серьезные проблемы с деньгами. Эти люди, по ее словам, где-то переоценили свои силы и теперь их ждет кризис и даже черная дыра.

«Весь месяц вы будете на низком старте, но силенок, к сожалению, не хватит. Они появятся лишь после 20 мая», - заявила она.

Однако впадать в депрессию не стоит. Володина предупредила, что Овны только сами смогут исправить ситуацию, взявшись за голову.

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