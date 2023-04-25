Наладится личная жизнь, решатся финансовые вопросы: Глоба назвала знаки зодиака, которым несказанно повезет

Известный астролог Тамара Глоба каждый день делает прогнозы, говоря, кому в определенную дату должно повезти.
Что касается этого вторника, 25 апреля, то Тамара Глоба выделила представителей нескольких знаков зодиака, отметив, что у них наладится личная жизнь и решатся финансовые вопросы.
В списке счастливчиков дня Тельцы. Звезды сулят им удачу на работе и в учебе. Хорош этот день и для переговоров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Близнецы сделают приятные покупки и смогут решить в свою пользу финансовые вопросы, а Дев порадует личная жизнь. Родные и близкие окажут ощутимую помощь и поддержку.
По материалам «Русского радио»