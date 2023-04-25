Наладится личная жизнь, решатся финансовые вопросы: Глоба назвала знаки зодиака, которым несказанно повезет

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 25-й день апреля.

Известный астролог Тамара Глоба каждый день делает прогнозы, говоря, кому в определенную дату должно повезти.

Что касается этого вторника, 25 апреля, то Тамара Глоба выделила представителей нескольких знаков зодиака, отметив, что у них наладится личная жизнь и решатся финансовые вопросы.

В списке счастливчиков дня Тельцы. Звезды сулят им удачу на работе и в учебе. Хорош этот день и для переговоров.

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Близнецы сделают приятные покупки и смогут решить в свою пользу финансовые вопросы, а Дев порадует личная жизнь. Родные и близкие окажут ощутимую помощь и поддержку.

По материалам «Русского радио»

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