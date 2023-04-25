Деньги и власть! Глоба узрела главных богачей мая — успех за ними

Астролог Тамара Глоба заявила, что в мае 2023 года главными богачами станут Тельцы. По ее словам, эти люди смогут реализовать намеченные планы и собирать урожай, к которому так долго шли.

«Звезды советуют Тельцам смело идти навстречу новым планам, материальное выражение их заслуг не заставит себя долго ждать», — заявила она.

Некоторые Тельцы, по мнению Глобы, будут обладать властью, о которой давно мечтали. Главное, быть внимательными и не перестараться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».