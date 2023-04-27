«Сорят направо и налево»: кто из знаков зодиака легче всего расстается с деньгами

Помните, как герой Андрея Миронова в комедии «Бриллиантовая рука» видит страшный сон, где ему говорят: «Чтоб ты жил на одну зарплату!»? Некоторые люди, даже перебиваясь от получки до получки, умудряются сорить деньгами так, словно они Рокфеллеры.
Понравилось красивое платье на витрине, захотелось съездить в путешествие, купить последнюю модель I-phone — личности этого психотипа не отказывают себе ни в чем.
А к каким знакам зодиака они относятся? На этот вопрос в разговоре с Teleprogramma.pro ответила шаманка, ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Телец
Тельцы не ценят деньги в принципе, ведь очень сложно ценить то, что очень легко достается. Телец — это фартовый знак зодиака, которому часто улыбается удача в азартных играх, в лотереях.
Это шальные деньги, которые легко пришли — легко ушли. И Тельцы их легко отпускают.
Лев
Львы и богатство — это слова-синонимы, поэтому Львы как представители царского рода денег не считают, но с удовольствием их тратят.
Представителям этого знака зодиака деньги нравятся только потому, что на них можно что-то купить. И ради этого «чего-то» они готовы сорить наличными направо и налево.
Дева
Дева тоже легко расстается с деньгами, потому что их не ценит. Представители этого зодиакального созвездия часто находятся под покровительством некоего состоятельного человека — матери, босса, супруга, любовника.
Им нет смысла печься о деньгах, переживать, как перекантоваться от зарплаты до зарплаты, потому что банковская карта Дев никогда не бывает на нуле. Хотя потратиться Девы любят много и часто.
На канале «Звездная пыль»не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив