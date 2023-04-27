«Сорят направо и налево»: кто из знаков зодиака легче всего расстается с деньгами

Помните, как герой Андрея Миронова в комедии «Бриллиантовая рука» видит страшный сон, где ему говорят: «Чтоб ты жил на одну зарплату!»? Некоторые люди, даже перебиваясь от получки до получки, умудряются сорить деньгами так, словно они Рокфеллеры.

Понравилось красивое платье на витрине, захотелось съездить в путешествие, купить последнюю модель I-phone — личности этого психотипа не отказывают себе ни в чем.

А к каким знакам зодиака они относятся? На этот вопрос в разговоре с Teleprogramma.pro ответила шаманка, ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Телец

Тельцы не ценят деньги в принципе, ведь очень сложно ценить то, что очень легко достается. Телец — это фартовый знак зодиака, которому часто улыбается удача в азартных играх, в лотереях.

Это шальные деньги, которые легко пришли — легко ушли. И Тельцы их легко отпускают.

Лев

Львы и богатство — это слова-синонимы, поэтому Львы как представители царского рода денег не считают, но с удовольствием их тратят.

Представителям этого знака зодиака деньги нравятся только потому, что на них можно что-то купить. И ради этого «чего-то» они готовы сорить наличными направо и налево.