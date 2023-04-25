«Встряхнет с самого утра»: Глоба предрек сложности 26 апреля - касается каждого

Вся последняя неделя апреля, с 24 по 30 числа, - это испытания. Людям придется ощущать флер затмения, прошедшего 20 апреля, причем, в негативном ключе. Агрессия, непредсказуемые реакции окружающих, нестабильность – придется туго каждому, поскольку звездочет проследил общую для всех тенденцию. Об этом поведал астролог Богдан Глоба в своем микроблоге.

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В середине рабочей недели, 26 апреля, следует не расслабляться, а лучше подготовиться к сложностям.

«Среда встряхнет с самого утра. Весь день придется сохранять бодрость духа и подстраиваться под обстоятельства. Запаситесь терпением и поддерживайте близких», - предостерег людей астролог.

Глоба-младший предлагает сторониться острых событий всю неделю, избегать толп и при первых сигналах «заварушки» покидать ее.