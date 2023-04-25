«Прибыль приходит»: Глоба 25 апреля дал наставление, как разбогатеть

Последняя неделя апреля не станет глотком свежего воздуха. С 24 – 30 числа все еще сохраняется влияние прошедшего 20 апреля солнечного затмения. Оно до сих пор вносит энергетическую нестабильность, силовую агрессию, а реакции окружающих по-прежнему необъяснимые. Об этом всем рассказал в своем микроблоге Богдан Глоба.

Также астролог поведал о 25 апреля. В этот день нужно пристально следить за финансами.

«Вторник удачен для переговоров и деловых встреч. Решайте актуальное и озаботьтесь сохранением финансов. Прибыль приходит к тем, кто упорно работал в предыдущий период».

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