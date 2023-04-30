Выгорят! Какие знаки зодиака будут вкалывать как проклятые до конца 2023 года

Овен

Овны в принципе не умеют работать по чуть-чуть. В 2023 году они создадут для себя условия, чтобы всецело отдаться работе. Для Овнов, которые работаю сами на себя, это принесет финансовое благосостояние и откроет новые перспективы, а Овны, которые работают «на дядю», рискуют профессионально выгореть.

Скорпион

У Скорпионов в 2023 году появится очень много планов, на которые потребуется очень много ресурсов. Работающие Скорпионы будут всецело отдаваться работа, пенсионеры – сумеют превратить хобби в денежный поток. Собственно 2023 год для Скорпионов будет удачным в финансовом плане, но работать придется много.

Водолей

Водолеи в 2023 году столкнуться с жесткой конкуренцией. На работе им придется выгрызать место под солнцем, упорным трудом доказывая начальству свою нужность и полезность. Приготовьтесь работать, засучив рукава. Самых упорных в конце года ждет повышение и премия.

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