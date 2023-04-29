На всю голову! Какие знаки зодиака найдут большую любовь летом

Близнецы

Этим летом стоит открыть свое сердце Близнецам. Если вы холосты, посмотрите по сторонам. Ваша любовь совсем рядом. Может это парень, который каждый день покупает кофе в очереди перед вами, может коллега по работе, с которой вы только здороваетесь.

В общем, обернитесь по сторонам. Семейным Близнецам этим летом стоит пользоваться лишь тоннельным зрением, так как велик риск сходить налево.

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Весы

Летом у Весов большие шансы влюбиться на всю голову. Отношения будут завязываться несерьезно. Возможно, как курортный роман или нечто подобное, но партнер сумеет переломить ситуация. Он или докажут, что даже курортный роман, может стать началом счастливой семейной жизни.

Рыбы

Рыбы достаточно настрадались зимой, пришло время для счастья, любви и настоящих чувств. Лучше всего искать вторую половинку в социальных сетях или в приложениях для знакомств. Кстати, знакомства в реале будут безрезультативными.