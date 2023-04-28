У каких знаков зодиака самые завышенные требования к своим партнерам — поэтому вечно одни

Лев

Льву под стать только Лев, но вместе они не уживаются. Слишком требовательны, слишком эгоистичны, слишком влюблены в себя. Поэтому Львам приходится выбирать партнеров из низших каст. Согласиться на жизнь с «недостойным», по мнению Льва, человеком бывает очень сложно. Из-за этого Львы часто остаются одни.

Дева

Дева лучше других знаков зодиака знает, что должен делать партнер. Она подсказывает все: как готовить, как водить машину, как одеваться и даже чистить зубы. Разумеется, такое гнет способны выдержать далеко не все, поэтому идеальная Дева остается в одиночестве в своем идеальном мире.

Козерог

Козерог обладает схожими с Девой чертами. Он также склонен к перфекционизму, но начинает с себя. Несмотря на то что подход разный — результат идентичный. Не каждый партнер готов жить с идеальным человеком, потому что идеальность одного обнажает недостатки другого.

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