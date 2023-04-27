Знаки зодиака, которые чаще всего ведутся на фейки в Сети

Телец

Тельцы выискивают негативные фейки. Им нравится верить в худшее и транслировать ужас и панику в массы. Даже если вы предоставите Тельцы доказательства фейка, они вам не поверят. Натура Тельцов легко верит в плохое и совсем не верит в хорошее.

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Рак

Рака очень легко ввести в заблуждение. Они из числа людей, которых обмануть не сложно, ведь сами обманываться рады. Раки ищут в Интернете самые невероятные новости, чтобы переслать их знакомым и вместе восторгаться или ужасаться. Достоверность фейка — это последнее, что интересует Рака.

Стрелец

Стрельцы склонны доверять людям. Они сами не лгут, поэтому и не ждут лжи от других. Сейчас, когда информации в интернете очень много и практически все нужно проверять многократно, Стрельцы в ужасе. Они верят фейкам, из-за чего сильно нервничают и переживают.