Каким знакам зодиака не повезет при переезде - сидите дома

Телец

Тельцы в 2023 году не смогут переехать. Более того, Тельцам планеты закрыли любой выезд. То есть даже отпуск не стоит планировать не дальше, чем в границах своего региона. Очень мощный блок, похлеще, чем приставы ставят должникам при выезде в другую страну.

Весы

Над весами дамокловым мечом завис квартирный вопрос, но вариантов решения на данный момент нет. Любые попытки совершить имущественные сделки, обречены, потому что вы, как магнит притягиваете жуликов и шарлатанов. Если обстоятельства подталкивают к переезду. Например, предложили достойную работу в другом городе или стране, не продавайте имущество, уезжайте один. В конце года, в начале следующего появится возможность решить имущественные вопросы и забрать семью.

Рыбы

Лучше отказаться от переездов в этом году Рыбам. Даже, если вам кажется, в вашем аквариуме стало тесно и хочется сменить водоем на более вместительный, терпите. Не время. К концу года можно начать приглядываться к новому жилью или даже городу, но не предпринимать активных действий. Планеты не намерены вас отпускать, а это значит, что любые начинания обречены на провал.

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