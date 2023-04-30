Травмы и боли: каким знакам зодиака надо беречь здоровье 30 апреля

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

Остерегайтесь сегодня мелких травм. Следите за дорогой и не будьте безрассудны. По возможности воспользуйтесь общественным транспортом. Не пренебрегайте мерами предосторожности при катании на велосипеде или занятиях спортом.

Львы

Есть вероятность, что вас будут беспокоить частые боли и ломота. Проблема может усугубиться, так как вам будет трудно определить причину. Однако в ваших интересах переключить свое внимание на позитивные вещи и просто переждать.

Козероги

Сегодня будьте осторожны со своими мышцами, в особенности спины. Не стоит поднимать тяжелые предметы. Не занимайтесь тяжелой физической работой, иначе вы можете навлечь на себя травму.

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