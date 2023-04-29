Ссоры, слезы! Какие знаки зодиака ждут удары 29 апреля

Напряженный день в плане межличностных отношений.

Овны

Вы можете казаться окружающим рассеянным, поскольку они не понимают, что творится у вас в голове. Вы боретесь со старой проблемой, которая вернулась и преследует вас. Вы думали, что покончили с этим, но сложные чувства всплыли на поверхность. Не переживайте – это временное явление, скоро все встанет на свои места.

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Весы

Друг или родственник поднимет щекотливую тему, которую вы намеренно избегали обсуждать. Чьи-то слова окажут сильное воздействие. Однако, когда вы поймете, что вас поддерживают и понимают члены вашей семьи, ваши опасения исчезнут.

Стрельцы

Вы просто не можете попасть на одну волну с другом, родственником или любимым человеком, когда вы должны поработать вместе. Вас будет раздражать, когда ваши попытки организованно продвинуться вперед не срабатывают. Сначала будет не совсем понятно, почему все идет не так. Скорее всего, это связано с тем, что человек, с которым вы вместе, не может применить практический подход к делу.