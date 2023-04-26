Новый оборот! 26 апреля — крутой поворот для трех знаков зодиака

Овны

Отношения могут принять новый оборот, так как вы обдумываете идеи, которые могут стать вызовом, но также и шагом в новом направлении. Это может быть романтическая или деловая связь, в любом случае совместная работа значительно сблизит вас, поскольку вам придется справляться с массой взлетов и падений.

Близнецы

Думаете о смене домашнего уклада? Положение планет намекает на возможности, которые включают переезд, ремонт вашего нынешнего жилья или изменение семейных отношений. И все же вы можете поспорить с собой, стоит ли идти вперед. В конце концов, у вас не останется выбора, события подтолкнут вас к действию. Будьте уверены, в долгосрочной перспективе вы получите выгоду.

Львы

Есть щекотливая тема, которую необходимо обсудить в семье. Важно, чтобы все знали, что то, чем вы делитесь, является конфиденциальным и не должно выходить за пределы ваших четырех стен. Переживания будут эмоциональными, но согласие будет достигнуто — и это будет много значить для вас.

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