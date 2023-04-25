Отбросьте мертвый груз! У каких знаков зодиака изменится жизнь с 25 апреля

Скорпионы

Озарение может привести к позитивным изменениям в вашей жизни. Это шанс прояснить свой внутренний диалог и расширить свои возможности. А общение с коучем, психологом или другим наставником может стать тем катализатором, который поможет вам выйти на совершенно новый уровень. Пришло время спросить себя, чего вы действительно хотите.

Козероги

В вашем секторе дальних горизонтов планетарная активность может стать началом нового захватывающего этапа. То, что начинается как эксперимент, может превратиться в постоянную работу, бизнес или стиль жизни. Может возникнуть некоторое сопротивление со стороны окружающих, так что будьте к этому готовы.

Рыбы

Положение планет относительно вашего знака может послужить катализатором, который встряхнет вас, Рыба. Пришло время отпустить все, что больше не служит вам, чтобы вы могли воспользоваться всем новым и интересным. Отбросьте мертвый груз и вы почувствуете себя легче и счастливее, чем когда-либо. Вы быстро поймете, что ваша готовность выйти из зоны комфорта может принести большие результаты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».