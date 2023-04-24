Вселенская любовь: пары с этими именами никогда не разводятся

Астрологи уверены, что некоторым парам сама судьба велела жить вместе в счастье и согласии до самой старости. По их мнению, у этих людей схожие мысли и восприятие жизни.

Анна и Александр

Такой союз - самый удачный. Они поддерживают друг друга на протяжении всей жизни, заботятся, являются опорой и своим детям.

Елена и Сергей

Ненавидят конфликты, поэтому в их доме всегда мир и дружба. Укреплять брак им помогают терпение и жизненная мудрость.

София и Тимофей

Астрологи считают, что эти люди посланы друг другу самой Вселенной. Между ними будет постоянная страсть, которую они будут подписывать взаимоуважением.

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