Вселенская любовь: пары с этими именами никогда не разводятся

Астрологи уверены, что некоторым парам сама судьба велела жить вместе в счастье и согласии до самой старости. По их мнению, у этих людей схожие мысли и восприятие жизни.
Анна и Александр
Такой союз - самый удачный. Они поддерживают друг друга на протяжении всей жизни, заботятся, являются опорой и своим детям.
Елена и Сергей
Ненавидят конфликты, поэтому в их доме всегда мир и дружба. Укреплять брак им помогают терпение и жизненная мудрость.
София и Тимофей
Астрологи считают, что эти люди посланы друг другу самой Вселенной. Между ними будет постоянная страсть, которую они будут подписывать взаимоуважением.
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