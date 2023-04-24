«Учтите все мелочи»: 24 апреля Василиса Володина сообщила важное

Телеведущая, астролог Василиса Володина дала свой прогноз на последнюю неделю апреля. Это будет бодрая, по-хорошему нескучная в материальных и семейно-бытовых делах семидневка, уверяет звездочет. Прилив сил ощутят даже ленивые.

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А откроет семидневку день, в который стоит быть дотошнее к мелочам, — в них-то и вся соль.