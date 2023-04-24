«Учтите все мелочи»: 24 апреля Василиса Володина сообщила важное

Телеведущая, астролог Василиса Володина дала свой прогноз на последнюю неделю апреля. Это будет бодрая, по-хорошему нескучная в материальных и семейно-бытовых делах семидневка, уверяет звездочет. Прилив сил ощутят даже ленивые.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
А откроет семидневку день, в который стоит быть дотошнее к мелочам, — в них-то и вся соль.
«Секстиль ретро Меркурия с Марсом про это: приглядитесь внимательнее к задаче, докопайтесь до деталей, учтите все мелочи и дело непременно сложится», — сообщила в Telegram Володина.
Особенно это касается условий договора, семейного бюджета, сметы на ремонт. Перелопатьте сметы от застройщика, например, и вы сможете приятно удивиться, потому что высока вероятность сэкономить.