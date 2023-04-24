Глоба срочно обратился к людям 24 апреля: «Понедельник обманчивый»

В последний понедельник апреля, 24 числа, астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, поспешил с прогнозом. Звездочет рассказал, какой будет заключительная неделя месяца, а также подробнее остановился на предречении на день.

«Понедельник обманчивый и может сулить ложную выгоду. Берегитесь мошенников. Несмотря на все, день успешный для творчества и учебы. Дороги неудачны», - сообщил Глоба-младший.

Астролог предупредил людей, что солнечное затмение, которое прошло 20 апреля, по-прежнему оказывает влияние на нас, точнее, та энергия, которую пробудили пересекшиеся светила. Флер затмения несет в себе нестабильность, силовую агрессию и необъяснимые реакции окружающих, так что расслабляться еще рано.

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