Энергетическая нестабильность, силовая агрессия и необъяснимое: Глоба дал прогноз на конец апреля – поберегитесь!

Астролог Богдан Глоба в своем новом прогнозе событий на последнюю неделю апреля, 24 – 30 числа, предупредил людей, что все еще сильно влияние прошедшего затмения. Это было тотальное перекрытие Солнца Луной 20 апреля, но его воздействие по-прежнему ощутимое.

«Фоном все еще идет флер затмения, который несет в себе энергетическую нестабильность, силовую агрессию и необъяснимые реакции окружающих. Лучшим решением будет сторониться острых событий и позволять людям выпускать пар. Также стоит избегать толпы и самоустраняться при первых признаках «заварухи». В центре некоторых событий быть совершенно необязательно», - посоветовал астролог.

Также Глоба-младший напомнил, что 21 апреля началось ретроградное движение Меркурия, отчего появляются шансы для тех, кто привык действовать. И подчеркнул, что не стоит бояться этого явления.

«Пассивным товарищам ничего в руки не упадет. Мы же с вами помним, что смелым помогает Судьба. Так что прорубаем через ледники жизни дорогу к успеху», - порадовал астролог.

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