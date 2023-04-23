«Решится быстро и в вашу пользу»: кому Василиса Володина предрекла удачу в ближайшее время

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз на предстоящую неделю. Судя по расположению небесных светил, последняя неделя апреля во многом сложится удачно.
Особенно счастливой для части представителей разных знаков зодиака будет вторая половина следующих семи дней, то есть, самый финал месяца.
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«С четверга и до конца недели, благодаря работе над ошибками, обнаруживаются новые ходы в решении зависшего дела. Например, вы давно искали выгодный вариант по ипотеке, а тут кто-то из родственников стал программистом и попадает под льготную программу. Или вам не хватало времени не дообучение, а тут тот самый дистанционный курс, да еще и со скидкой. Если так — соглашайтесь смело. Дело решится быстро и в вашу пользу», - спрогнозировала в телеграм-канале Василиса Володина.