«Решится быстро и в вашу пользу»: кому Василиса Володина предрекла удачу в ближайшее время

«С четверга и до конца недели, благодаря работе над ошибками, обнаруживаются новые ходы в решении зависшего дела. Например, вы давно искали выгодный вариант по ипотеке, а тут кто-то из родственников стал программистом и попадает под льготную программу. Или вам не хватало времени не дообучение, а тут тот самый дистанционный курс, да еще и со скидкой. Если так — соглашайтесь смело. Дело решится быстро и в вашу пользу», - спрогнозировала в телеграм-канале Василиса Володина.