Гармония Солнца с Сатурном: Василиса Володина спрогнозировала последнюю неделю

Известный астролог Василиса Володина дает прогнозы не только по знакам зодиака, но и на каждый конкретный день и предстоящую неделю.

На этот раз эксперт рассказала, что всех ждет в последние семь дней апреля - с 24 по 30 число. Судя по всему, жизнь в предвкушении майских праздников наладится у очень многих.

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