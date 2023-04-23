Гармония Солнца с Сатурном: Василиса Володина спрогнозировала последнюю неделю

Известный астролог Василиса Володина дает прогнозы не только по знакам зодиака, но и на каждый конкретный день и предстоящую неделю.
На этот раз эксперт рассказала, что всех ждет в последние семь дней апреля - с 24 по 30 число. Судя по всему, жизнь в предвкушении майских праздников наладится у очень многих.
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«Гармония Солнца с Сатурном всю рабочую неделю дарит ощущение, что стабильность, опора в вашей жизни все же есть, что бы ни происходило. Это может быть мастерство в профессии или вера в свой путь. А также семья: близкие люди, готовые поддержать в трудную минуту. И вы, в очередной раз или впервые, поймете как много они для вас значат», - отметила Василиса Володина в телеграм-канале.