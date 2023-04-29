Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая для всех знаков зодиака

Неделя с лунным затмением не то чтобы сулит много благоприятных дней для чего бы то ни было важного. Для многих она окажется индикатором – чем лучше вы подготовились в предыдущий период, тем удачнее будет эта неделя. Действовать следует основательно, вдумчиво и не торопясь.

Как именно отразится неделя на каждом из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Телец

В жизнь Тельцов незаметно приходя благие перемены. Вы поначалу можете даже не заметить, что они произошли. Но только поначалу.

Любовь

Если вы были готовы завершить одни отношения и вступить в новые, велика вероятность, что это произойдет именно на этой неделе.

Финансы

Благоприятный для деловой сферы продолжается, пользуйтесь моментом. А вот с финансовыми вопросами нужно быть поосторожнее – можно совершить ошибку.

Здоровье

Самочувствие на этой неделе может ухудшиться, и это хороший повод обратить внимание на потребности организма. Не пускайте дело на самотек.

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Овен

И вот снова наступило время, когда надо запастись соломой и усиленно ее подстилать. В перспективе период, сложный для отношений, грозящий ссорами и расставаниями. Чтобы этого не произошло, меры нужно принимать сейчас. Интересуйтесь делами партнера, помогайте ему. Искренние внимание и забота – лучшее лекарство от ссор.

Близнецы

Если вы чувствуете, что к концу подходит что-то, чего бы вам совсем не хотелось завершать, например, важное деловое партнерство или конфетно-букетный период, приложите максимум усилий, чтобы сохранить имеющееся. Если же так становится только хуже, последуйте совету индейцев, которые говорят: «Если лошадь сдохла – слезь с нее».

Рак

На радость домашним Ракам неделя очень подходит для занятий, связанных с домом и семьей. Также большое удовольствие вам принесет общение с друзьями и единомышленниками. В остальном же на этой неделе хорошо заниматься рутиной, мелкими делами, завершением каких-либо процессов.

Лев

Львам стоит посвятить себя укреплению своих позиций и закреплению прошлого успеха. Ни для каких инициатив неделя не годится, так что в этом смысле времечко предстоит скучноватое. С другой стороны, если вы вспомните, как вы великолепны, вам будет не жаль тратить время на сохранение своего великолепия.

Дева

Перемены к концу недели настигнут и Дев, и лучшее, что вы можете сделать – подготовиться к ним со свойственной вам педантичностью, все просчитав и минимизировав вероятные потери. Если вы чувствуете, что изменений не избежать, идите им навстречу сами, не дожидаясь, пока они выпрыгнут на вас из темного угла.

Весы

Неделя довольно приятная, хотя на ваш вкус и несколько более пассивная, чем надо. Бурную деятельность развивать сейчас бессмысленно, усилия будут пропадать даром, но это не касается гениальных идей, посещающих вашу голову. Записывайте и развивайте такие мысли, в скором времени вы сможете их реализовать.

Скорпион

Подумайте, от чего вам стоило бы избавиться в вашей жизни, и уже давно? Помните метафору про тяжелый чемодан с грузом прожитых лет? Если вы не готовы избавиться от всего чемодана, повыбрасывайте из него хотя бы неподъемные гантели, которыми вы не пользовались лет сто. И вы же понимаете, что подразумевается под этими «гантелями», верно?

Стрелец

Стрельцам предстоит важная неделя. На событийном плане, возможно, ничего очень яркого не произойдет – но это время перспектив, интересных предложений и идей для будущих проектов. Не спешите никуда, сейчас лучшее время для вдумчивых размышлений, продумывания деталей и планирования.

Козерог

Эта неделя учит Козерогов принятию. Очень велика вероятность, что ситуация будет складываться не в вашу пользу. Это не значит, что нужно сложить лапки и плыть по течению, – делайте все, что в ваших силах. Но если вы чувствуете, что это не приносит результата – примите ситуацию и адаптируйтесь к ней.

Водолей

Водолеев могут подвести собственные иллюзии. Не ждите от людей больше, чем они действительно могу вам дать. Это же касается и практически любых занятий. Будьте готовы, что отдача может быть совсем не та, на которую вы рассчитывали. Перемены придут и к вам, и даже если сейчас они кажутся негативными, в итоге все равно окажется, что все к лучшему.

Рыбы

У Рыб тоже неделя не годится для активности. Завершайте текущие дела и готовьтесь к новым. В вашей жизни может появляться много нового – людей, идей, событий. Не спешите с выводами, настроение ваше сейчас переменчиво, как весенняя погода, так что лучше немного подождать, пока «погода» наладится.