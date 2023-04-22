От Овнов до Рыб: что ждет представителей всех знаков 23 апреля

Астрологи рассказали, что ждет все знаки 23 апреля.
Оказалось, Овнам удастся справиться с семейными конфликтами. А тельцы смогут найти что-то интересное и полезное, если решатся на уборку в этот день. Близнецы будут ностальгировать, а Раки завершат все важные дела.
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Львы смогут завоевать того, к кому они питали симпатию долгое время. Девам стоит успокоиться, тогда все проблемы испарятся. Весам звезды советуют не торопиться, а Скорпионам следует правильно расставить приоритеты.
Стрельцам стоит с ответственностью подойти к своим личным данным. Их могут украсть. Что касается Козерогов, они пересмотрят свои жизненные ценности. Водолеи вернутся к проектам, которые забросили. А Рыбы дадут себе важное обещание. Об этом рассказали в mir24.tv.
Напомним, ранее стало известно, чего стоит избегать в период ретроградного Меркурия.