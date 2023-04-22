Поцелуй Бога: Вселенная приготовила сюрприз одному знаку зодиака в мае - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что у Козерогов в мае будет успешное время, чтобы изменить свою жизнь. Сейчас самый лучший период, чтоб сбросить ношу, которую вы так долго несли.

«Поверьте, в настоящий момент звезды вам благоволят, и у вас все получится», - заявила она.

Володина подчеркнула, что вести будет настолько, что покажется, что Козерогов поцелует сам Господь Бог. Главное, сделать шаг и отпустить все, что мешает и напрягает. Оно уйдет и не вернется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».