Беды отступят! Какой знак зодиака ждет новая жизнь после ретроградного Меркурия

Астролог Елена Мун сообщила, что у Овнов есть все шансы начать новую жизнь после ретроградного Меркурия. По ее мнению, эти люди смогут воплотить в жизнь то, о чем так долго мечтали. Главное, чтобы хватило смелости.

«Все пойдет на лад! Беды отступят. Главное — не противиться судьбе», - заявила она.

Вообще, Овны, по мнению астролога, не любят отпускать ситуацию на самотек, они привыкли все лично контролировать. Но в этот раз надо довериться судьбе.

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