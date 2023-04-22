Василиса Володина дала наставление 22 апреля: «Переходите от планов к их воплощению»

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина не оставила подписчиков в Telegram без предсказания на новый апрельский день, 22 число. Звездочет сообщила, что нынешний переход Солнца в созвездие Тельца несет нам терпеливое и последовательное созидание в наши дела. В этот день все становятся основательнее, материальная сторона жизни — не необходимость, а удовольствие.

«Нам хочется зарабатывать и тратить, создавать красоту в себе и вокруг себя: от маникюра до палисадника во дворе.

Многих потянет к земле в буквальном смысле: на дачу, в огород. Можно поймать себя на мысли, что зашел на участок утром, глядишь — уже стемнело! Так увлекся процессом, что потерял счет времени. В целом в любом деле переходите от планов к их конкретному, неторопливому воплощению», - наставляет людей астролог.