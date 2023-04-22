«Положитесь на энергию Инь»: Глоба сообщил, где 23 апреля искать помощи

Близится к финалу непростая неделя, богатая на астрономические явления. Тотальное солнечное затмение и его энергетику заменил ретроградный Меркурий, и все это буквально за пару дней. Об их влиянии на человека подробно объяснял в своих прогнозах Богдан Глоба, а теперь рассказал, что будет в конце недели.

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23 апреля, в воскресенье, день может оказаться спокойным, по сравнению с тем, что творилось еще вчера или позавчера. Самое время довериться обстоятельствам, и лучше это сделать с помощью женской энергии.