Глоба сообщил важное про 22 апреля: «Начинает «отпускать»

Период «коридора затмений», который начался 20 апреля и закончится 5 мая, - время непростое. Но и в этом промежутке есть дни, когда можно если не расслабиться, то перевести дух. Астролог Богдан Глоба в своем Telegram-канале о таких сутках предупреждает. И сообщил про 22 апреля – это день без особых штормов.

«Суббота понемногу начинает «отпускать». День удачный для творчества и саморазвития, переговоров и мозговых штурмов. Но не стоит заключать «железных» договоренностей. Дороги и покупки неудачны вечером», - рассказал Глоба-младший.

Ранее астролог сообщил, что стартовал период ретроградного Меркурия. Это время, когда труднее всего договориться, происходят потери на ровном месте и обманчивые предложения.

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