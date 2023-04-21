Повезет во всех смыслах: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, жизнь которых улучшится после 21 апреля

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на финальные дни второго весеннего месяца.

Известный астролог Тамара Глоба, ориентируясь на расположение небесных светил, предсказала, какие события произойдут в жизни представителей разных знаков зодиака.

Сразу троим знакам Тамара Глоба напророчила позитивные перемены и сплошное везение.

Дни после 21 апреля станут особенно удачными для тех, кто родился под созвездием Близнецов.

В их жизни появятся новые люди и идеи, а обаяние близнецов поможет им справиться с любыми препятствиями.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Все хорошо будет складываться и у Раков. Они смогут оказать помощь близким в разных вопросах — материальных, духовных, творческих.

Замыкают тройку счастливчиков последней недели апреля родившиеся под знаком Рыб. Они могут смело назначать встречи и отправляться в поездки. Их ждут удачи в учебе и творчестве.

По материалам «Русского радио»

Читайте также