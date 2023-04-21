Повезет во всех смыслах: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, жизнь которых улучшится после 21 апреля

Известный астролог Тамара Глоба, ориентируясь на расположение небесных светил, предсказала, какие события произойдут в жизни представителей разных знаков зодиака.
Сразу троим знакам Тамара Глоба напророчила позитивные перемены и сплошное везение.
Дни после 21 апреля станут особенно удачными для тех, кто родился под созвездием Близнецов.
В их жизни появятся новые люди и идеи, а обаяние близнецов поможет им справиться с любыми препятствиями.
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Все хорошо будет складываться и у Раков. Они смогут оказать помощь близким в разных вопросах — материальных, духовных, творческих.
Замыкают тройку счастливчиков последней недели апреля родившиеся под знаком Рыб. Они могут смело назначать встречи и отправляться в поездки. Их ждут удачи в учебе и творчестве.
По материалам «Русского радио»