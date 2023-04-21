Звездный час во всех смыслах! Какому знаку зодиака повезет больше всех в 2023 году - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Тельцов в 2023 году сложится все самым наилучшим образом. По ее словам, все, что задумали представители этого созвездия, обязательно дойдет до своей финальной точки.

«Вы стараетесь заработать нужные средства с помощью добрых друзей и покровителей. И все получится», - заявила она.

То есть если Тельцы приложат некоторые усилия в год Кролика, то просто искупаются в деньгах и реализованных проектах. Можно сказать, наступит звездный час.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».