«Нервные срывы, сорванные сроки и неприятности»: Василиса Володина срочно предупредила про ретроградный Меркурий

Только прошло одно астрономическое событие в виде солнечного затмения, как следом за ним – другое. С 20 апреля Меркурий становится ретроградным, и об этом срочно предупредила в своем астропрогнозе Василиса Володина. Знаменитый звездочет объяснила, как это время сложится у людей.

«Эффект разрывающегося сосуда: полного, с застрявшей пробкой. Поток информации и срочных дел зашкаливает, но справиться с ним вовремя и без ошибок нет никакой возможности. Головы наши раскалены до предела: отсюда путаница, нервные срывы, сорванные сроки и иные неприятности, связанные с думаньем и вниманием в целом», - объяснила астролог..

Володина посоветовала каждому воспринимать каждый день этого периода как тренажер на выносливость. Нужно сосредоточиться на главном, стараться придерживаться плана, не реагировать на спонтанность и не стараться успеть все.

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