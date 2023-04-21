«Потери на ровном месте и обманчивые предложения»: Глоба 21 апреля предупредил о начале периода ретроградного Меркурия - вот что будет

Не успели люди перевести дух после тотального солнечного затмения, как на небосклоне новое явление. 21 апреля стартует ретроградное движение Меркурия. И в это время расслабляться точно не стоит. Астролог Богдан Глоба в своем Telegram-канале поспешил объяснить людям, чем это чревато, и как лучше провести день, чтобы сохранить свои нервы.

«Меркурий в пятницу начинает свое движение в обратном направлении и запускает ретроградное влияние. С энергией затмения день вялый для дел и не самый позитивный - потери на ровном месте и обманчивые предложения. Лучше провести на нейтральной волне», - порекомендовал Глоба.

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