Успех и счастье! Каким знакам зодиака сулят деньги и славу до конца 2023 года

Овен

Овен в 2023 году готов зарабатывать много и часто. Денежная сила поддастся конструктивным и расчетливым Овнам, которые способны выстроить стратегию по зарабатыванию денег и придерживаться ее. В финансовых кругах успех Овнов принесет им и деньги, и славу.

Лев

Львы в 2023 году могут рассчитывать на финансовый успех. Деньги идут в руки Львов, которым они нужны. Больше мечтайте, представляйте, тратьте, тогда денежная энергия будет идти к вам бесконечным потоком. Вкладывать деньги лучше в покупки. Любые попытки складывать приведут к засорению потока, и в итоге он иссякнет, а значит, деньги кончатся.

Козерог

Козероги в 2023 году могут стать богатыми и знаменитыми при соблюдении баланса. Планеты готовы им давать деньги бесплатно — наследство, выигрыш, — но при условии, что Козероги их будут бесплатно раздавать, разумеется, оставляя себе на некоторые нужды. Вот такой вот обмен. Деньги просто так и слава благотворителей.

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