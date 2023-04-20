Деньги прут со всех сторон: Глоба назвала главного богача весны — лучше присядьте

Астролог Тамара Глоба считает, что Девам весной 2023 года будет вести не хуже, чем Скорпионам. По ее словам, эти люди встретят тех, кто кардинально повлияет на их судьбу в денежном эквиваленте.

«Девы могут рассчитывать на хорошие заработки. Деньги буквально будут идти со всех сторон. Но и трат будет не мало», — заявила она.

При этом Девам нужно постараться избегать конфликтных ситуаций с родственниками. Это может негативно повлиять на общее моральное состояние и здоровье.

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