Василиса Володина научила, как загадывать желание в день затмения 20 апреля: обязательно сбудется!

«Важно, чтобы желание было истинно ваше, а не навязанное социумом или собственными страхами. Представьте, как вы будете себя чувствовать, когда получите желаемое, и загадывайте именно это чувство. Как вы будете себя ощущать, имея, скажем, пассивный доход? Расслабленно? Радостно? Свободно?

Что дадут путешествия, должность, собственная квартира? И так далее. Попробуйте мысленно прожить себя в будущем в тех обстоятельствах, о которых мечтаете», подробно разъяснила механизм загадывания желаний Володина.