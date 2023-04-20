Василиса Володина научила, как загадывать желание в день затмения 20 апреля: обязательно сбудется!

Астролог Василиса Володина в день солнечного затмения поспешила к людям с хорошей новостью. Именно в те сутки, когда на небе пересекаются два светила, нужно загадывать желания. И они непременно сбудутся. Как это сделать, звездочет тоже пояснила.
«Важно, чтобы желание было истинно ваше, а не навязанное социумом или собственными страхами. Представьте, как вы будете себя чувствовать, когда получите желаемое, и загадывайте именно это чувство. Как вы будете себя ощущать, имея, скажем, пассивный доход? Расслабленно? Радостно? Свободно?
Что дадут путешествия, должность, собственная квартира? И так далее. Попробуйте мысленно прожить себя в будущем в тех обстоятельствах, о которых мечтаете», подробно разъяснила механизм загадывания желаний Володина.
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