Предсказала это событие год назад: какое пророчество астролога Тамары Глобы сбылось в апреле

Известный астролог Тамара Глоба в марте 2022 года предрекла появление в мире электрической системы денег и введение электрической единицы.
Эксперт поведала, что сначала будут созданы некие промежуточные платформы. А позже, с переходом на эту систему денег, невозможными станут кражи денег.
Это предсказание Тамары Глобы уже начало сбываться. В России не так давно заявили о введении цифрового рубля.
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А накануне, 19 апреля, Центробанк России объявил о готовности запустить пилотный проект по использованию цифрового рубля. Если он окажется успешным, цифровой рубль будет предложен всем.