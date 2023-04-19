«Не все сценарии могут проявить себя»: эксперт рассказала, чем стоит заняться в период ретроградного Меркурия

Впереди довольно сложной с астрологической точки зрения период ретроградного Меркурия. Он охватывает временной промежуток с 20 апреля по 15 мая включительно. Считается, что в этот период лучше не начинать новые дела, стоит отказаться от важных встреч и поездок.
Между тем астролог Елена Мун считает, что неприятностей можно избежать, если соблюсти простые условия.
«Если все же получилось так, что перенести мероприятие нет возможности, подойдите к ситуации с особым вниманием, спланируйте, проверьте, будьте осмотрительнее и внимательнее. Не обязательно, что все сценарии могут проявить себя, может, вы — счастливчик или родились в период ретроградного Меркурия», — отметила Елена Мун.
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К тому же есть немало дел, которыми можно заниматься именно в период ретроградного Меркурия.
«Разберитесь в документах, наведите порядок в телефоне, бумагах, отделите важное от прочего. Займитесь поиском давно забытых и пропавших вещей. Есть вероятность восстановления давно забытых и разорванных связей, дружбы, общения, родственных отношений», — порекомендовала Елена Мун.
По материалам vnimanie.pro