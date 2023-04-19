«Не все сценарии могут проявить себя»: эксперт рассказала, чем стоит заняться в период ретроградного Меркурия

Впереди довольно сложной с астрологической точки зрения период ретроградного Меркурия. Он охватывает временной промежуток с 20 апреля по 15 мая включительно. Считается, что в этот период лучше не начинать новые дела, стоит отказаться от важных встреч и поездок.

Между тем астролог Елена Мун считает, что неприятностей можно избежать, если соблюсти простые условия.