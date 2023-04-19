С 20 апреля — штормит! Знак, который подчинится судьбе: затяжной прыжок на 6 месяцев

Овны станут теми счастливчиками, которые вступят в новую жизнь после Солнечного затмения — 20 апреля. Все пойдет на лад! Беды отступят. Главное — не противиться судьбе. И тогда Вселенная щедро одарит этих везунчиков.

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Для людей этого знака Солнечное затмение не пройдет бесследно, и в первую очередь, оно заденет тех, кто родился с 10 по 20 апреля. Им захочется заняться спортом. Овны вдруг поймут, что им необходимо сделать, чтобы добиться большего: избавиться от долгов, нарастить свой бюджет, продвинуться по карьерной лестнице и обрести счастье в личной жизни.

Овны не любят плыть по течению, но после 20 апреля и в последующие полгода они будут вынуждены подчиниться, чтобы не испортить себе жизнь.

По материалам 7days