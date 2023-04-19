20 апреля — Солнечное затмение: знак, которому надо заткнуться, иначе быть беде

20 апреля — Солнечное затмение: знак, которому надо заткнуться, иначе быть беде

Знак зодиака, которому нужно держать эмоции под контролем. Фото: freepik.com

Вся неделя до 23 апреля обещает быть сложной.

Астролог Ирина Орлова в свежем гороскопе назвала знак зодиака, которому стоит проявить терпимость. Особенно 20 апреля — в день Солнечного затмения. Болтливость ни к чему хорошему не приведет.

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«Водолеям рекомендуется следить на речью, чтобы не наговорить лишнего и не произнести слов, о которых впоследствии они могут сильно пожалеть. Лучше писать терапевтические письма, оставляя свои эмоции на бумаге», — добавила астролог.

По материалам 7days

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