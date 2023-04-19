20 апреля — Солнечное затмение: знак, которому надо заткнуться, иначе быть беде

Астролог Ирина Орлова в свежем гороскопе назвала знак зодиака, которому стоит проявить терпимость. Особенно 20 апреля — в день Солнечного затмения. Болтливость ни к чему хорошему не приведет.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Водолеям рекомендуется следить на речью, чтобы не наговорить лишнего и не произнести слов, о которых впоследствии они могут сильно пожалеть. Лучше писать терапевтические письма, оставляя свои эмоции на бумаге», — добавила астролог.
По материалам 7days