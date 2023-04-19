Знак, для которого 2023 год станет денежным: Глоба — мощное везение по дате рождения

Тамара Глоба поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав везунчика среди знаков зодиака, которому повезет найти дополнительный источник дохода — вот кто озолотится. Удача предначертана Скорпионам.
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Еще весной — в апреле и мае, на службе нагрянут перемены, изменится коллектив. Вторая половина лета принесет перспективы на работе, отсюда и растущее благосостояние.
«Начинайте свое дело, даже если не придут значительные доходы. В этом помогут друзья», — добавила астролог.
Все вложения окупятся позже в виде звонкой монеты. Главное — не отступать и следовать зову сердца.
Дни рождения Скорпионов выпадают на даты с 23 октября по 21 ноября.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.