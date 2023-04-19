Знак, для которого 2023 год станет денежным: Глоба — мощное везение по дате рождения

Знак, который сорвет денежный куш в 2023 году: Глоба — везение прет из всех щелей

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Год Водяного Кролика поможет им встать на ноги.

Тамара Глоба поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав везунчика среди знаков зодиака, которому повезет найти дополнительный источник дохода — вот кто озолотится. Удача предначертана Скорпионам.

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Еще весной — в апреле и мае, на службе нагрянут перемены, изменится коллектив. Вторая половина лета принесет перспективы на работе, отсюда и растущее благосостояние.

«Начинайте свое дело, даже если не придут значительные доходы. В этом помогут друзья», — добавила астролог.

Все вложения окупятся позже в виде звонкой монеты. Главное — не отступать и следовать зову сердца.

Дни рождения Скорпионов выпадают на даты с 23 октября по 21 ноября.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.

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