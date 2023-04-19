Знак, для которого 2023 год станет денежным: Глоба — мощное везение по дате рождения

Тамара Глоба поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, назвав везунчика среди знаков зодиака, которому повезет найти дополнительный источник дохода — вот кто озолотится. Удача предначертана Скорпионам.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Еще весной — в апреле и мае, на службе нагрянут перемены, изменится коллектив. Вторая половина лета принесет перспективы на работе, отсюда и растущее благосостояние.