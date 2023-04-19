Сядут на шею: женщины с этими именами самые ленивые — работать не пойдут

Есть женщины, которые считают, что они не должны в своей жизни работать. «Я королева» — их девиз по жизни. Они ленивы и, по большей части, бестолковы. Но, конечно, не без исключений.

На шею вам могут сесть Алисы. Им не хватает настойчивости для того, чтобы добиться в жизни высот. Их быстро пугают трудности.