Не для семьи: имена мужчин, которые будут постоянно изменять

Астрологи уверены, что имена напрямую влияют на судьбу человека. То есть как корабль вы назовете — так он и поплывет.
Специалисты выяснили, мужчины с какими именами изменяют чаще всех. И лучше с такими не строить семью, если вы ищите в паре верность и надежность.
Георгий с первого взгляда кажется спокойным и покладистым. Однако женщины этим мужчинам быстро надоедают, и они будут искать романы на стороне.
Филиппов считают самовлюбленными эгоистами. Если им что-то не понравится в вашем характере — не обижайтесь. Они не дадут себе скучать дома.
Феликсы падки на женщин. Что бы вы не делали ради них — почти все будет напрасно. Они уйдут, даже глазом не моргнут.
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