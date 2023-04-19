Не для семьи: имена мужчин, которые будут постоянно изменять

Астрологи уверены, что имена напрямую влияют на судьбу человека. То есть как корабль вы назовете — так он и поплывет.

Специалисты выяснили, мужчины с какими именами изменяют чаще всех. И лучше с такими не строить семью, если вы ищите в паре верность и надежность.